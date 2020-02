Kylie Jenner partilhou na sua conta de Instagram um momento muito ternurento no qual a sua filha, a pequena Stormi, de dois anos, aparece com um microfone a falar e a cantar "rise and shine", palavras que se tornaram populares através da empresária.

Tudo aconteceu no chá de bebé de uma amiga muito próxima da família, Malika, que está grávida pela primeira vez.

Recorde-se que a menina é fruto do anterior relacionamento de Kylie Jenner com Travis Scoot.

Veja o momento: