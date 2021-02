Dino d'Santiago vive um dos momentos mais felizes da sua vida. O músico foi pai pela primeira vez no passado dia 6 de fevereiro conforme revelou aos seguidores na sua conta de Instagram.

"Quem me conhece sabe o quanto sonhei com este dia", afirmou na publicação, mostrando-se maravilhado com o pequeno Lucas.

Ora, esta segunda-feira, dia 8, o artista presenteou os amigos e admiradores com novas imagens do menino recém-nascido nas quais é possível ver o seu rosto.

Através desta partilha, Dino aproveitou para deixar um recado: "Por culpa deste ‘Mundu Nôbu’ vou desaparecer durante uns meses para com ele renascer novamente! Muito obrigado por todo o Amor que recebemos desse lado".

Não ficando indiferente a tais palavras, a apresentadora da RTP Tânia Ribas de Oliveira comentou: "Meu irmão Dino, tens o mundo ao colo! Aproveita cada segundo desse amor sem fim! Sejam muito felizes".

