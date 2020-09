Se sonha em viver uma experiência única, nem que seja por umas horas, numa propriedade da realeza britânica, a rainha Isabel II deu luz verde para tal. A monarca permitiu que se realizassem sessões de cinema 'drive-in' no exterior da casa de campo da família, em Norflok, no Reino Unido.

Esta iniciativa vai acontece no final do mês - nos dias 25, 26 e 27 - e os bilhetes já estão disponíveis, sendo possível adquiri-los no site da Casa de Sandringham.

Vão ser exibidos filmes como '1917', 'Rocketman', 'Assim nasce uma estrela' e 'Toy Story'.

