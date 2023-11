Foi nas redes sociais que Teresa Silva partilhou uma nova fotografia da neta mais nova, a segunda filha de Tierry Vilson.

No registo, que poderá ver mais abaixo, o ex-concorrente da 'Casa dos Segredos' surge com a menina ao colo, com os dois a mostrarem-se muito sorridentes.

"História da minha vida", escreveu ainda Teresa na legenda.

Vale lembrar que Tierry Vilson está há vários anos longe do mediatismo e tem optado por viver um período mais pacato e de maior tranquilidade.

Leia Também: Teresa Silva ameaçada pela família de concorrente do 'Big Brother'