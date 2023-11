Teresa Silva deixou nas stories do Instagram um texto no qual revelou ter sido "ameaçada" pela família de um concorrente do 'Big Brother'.

A comentadora do reality show começou por sublinhar que não tem o hábito de expor as "dezenas de mensagens" que recebe, embora tenha decidido falar sobre o assunto pela gravidade do mesmo.

"Depois de ser ameaçada pela família de um concorrente que fala publicamente coisas indevidas sobre outro e que me dá todo o direito de comentar e dar a minha opinião... cá vai o apoio que recebo e que me enche de orgulho por poder comunicar com pessoas de todo o mundo", fez notar a comentadora antes mesmo de mostrar alguns elogios que lhe chegaram à caixa de mensagens. Veja as partilhas na galeria.

