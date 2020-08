Quando aconteceu, a separação de Luana Piovani e Pedro Scooby deu muito que falar. Na altura, a atriz brasileira, que entretanto veio viver para Portugal, notava a falta de atenção por parte do ex-marido, Pedro Scooby, relativamente aos três filhos que estes tiveram em comum.

Ora, abordando precisamente esse assunto na sua conta de Instagram, a artista acabou por responder ao comentário de dois fãs.

"Que falta faz um pai", escreveu uma fã. "Nem fale", respondeu Luana.

Já uma outra disse: "'Que falta faz um pai'. Em minha singela e simples opinião, depende. Se for aquele pai 'na saúde e na doença, na alegria e na tristeza, prometo ser fiel, darei minha vida por ti, prometo te amar até o fim dos tempos, prometo respeitar e aceitar as diferenças, etc', acredito ser esse o pai de verdade! Sendo diferente disso, com todo respeito, é o mesmo do mesmo".

"Mas são raríssimas as exceções, bem sei", respondeu Piovani.

© Instagram

Leia Também: Luana Piovani fala sobre desejo do filho mais velho de ir viver com o pai