A relação de Luana Piovani com o ex-companheiro, o surfista Pedro Scooby, não é a melhor, conforme a própria atriz brasileira já tinha partilhado anteriormente nas redes sociais. Ora, Luana voltou a abordar este assunto, mais precisamente o desejo do filho mais velho, Dom, de oito anos, em ir viver com o pai, Pedro Scooby, que também se mudou para Portugal há pouco tempo.

"O Dom já falou isso algumas vezes, mas faz parte. São crianças. Quem sabe o que é melhor somos nós, os adultos. Se for para ir morar com o pai, que vá, viva e veja por ele se a escolha foi boa. Separar tendo filho é bem dramático mesmo. Fui eu que quis separar, e a minha separação sangra até hoje. Não é fácil lidar com tudo o que vem depois da separação, mas estou sempre pensando nos meus filhos. Quero que eles tenham a presença do pai porque o amam", notou.

De recordar que em comum Luana têm ainda os gémeos Bem e Liz.

