No início do passado mês de novembro a imprensa espanhola publicava umas polémicas fotografias do príncipe herdeiro da Dinamarca, Frederico, a passear em Madrid com a socialite Genoveva Casanova, que reside na capital espanhola.

A história fez correr muita tinta em Espanha e, claro, também ecoou na Dinamarca. As fotos foram captadas no fim de outubro e correspondem a uma altura em que a princesa Mary, mulher de Frederico, também se encontrava fora da Dinamarca, em trabalho.

No entanto, ainda dois meses não se tinham passado sobre a publicação das fotografias quando a rainha Margarida anunciou que iria abdicar do trono a favor do filho. No rescaldo da polémica, Frederico sobe ao trono e o suposto 'affair' parece ter ficado para trás, isto porque em Espanha já pouco se fala do tema e na Dinamarca este desapareceu por completo das revistas cor-de-rosa., pelo que não se sabe ao certo mais nada da vida da socialite, que logo após o escândalo deixou a sua casa em Madrid e viajou para que pudesse afastar-se dos jornalistas e preservar a sua privacidade.

A polémica de Genoveva está, portanto, esquecida no país?

A revista Vanitatis conversou com uma jornalista especializada em casas reais que trabalha para um jornal dinamarquês e que deu a sua opinião. "Desde que foi anunciada a abdicação e a subsequente proclamação, ninguém escreveu mais sobre Genoveva Casanova. Nem mesmo os meios de comunicação mais sensacionalistas, que durante estes dois meses se alimentaram deste escândalo. Talvez eles voltem ao ataque daqui a um tempo, se surgirem novas informações, mas por enquanto isso ficou em segundo plano", assegura, revelando que a imprensa se centrou maioritariamente nas figuras de Frederico e Mary como futuros reis e no príncipe Christian, que aos 18 anos assume o papel de príncipe herdeiro.

