O rei Carlos III protagonizou um momento repleto de ternura com um pequeno admirador, de apenas quatro anos. Tal aconteceu durante uma visiat do monarca britânico à University of East London, esta quarta-feira, 8 de fevereiro, a propósito do 125.º aniversário da insitituiação.

Enquanto estava a conversaqr com uma das insitudantes, o soberano acabou por ser interrompido pelo menino que esticou as flores em sua direção.

"Este pequenote é da creche da nossa universidade, tem quatro anos", revelou a guia a Carlos III.

Veja o momento de seguida:

