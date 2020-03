Mia Rose encontra-se de férias num lugar de sonho. A influencer e artista teve a oportunidade de viajar até Cabo Verde, onde tem aproveitado para apanhar uns bons banhos de sol e dar uns mergulhos.

Ainda esta sexta-feira, dia 6, por exemplo, Mia partilhou um vídeo na sua conta de Instagram no qual surge a refrescar-se no mar da Ilha do Sal.

Um dos aspetos que não passou despercebido foi a sua silhueta invejável.

Ora veja...

