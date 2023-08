No vídeo é possível ver Gio a andar de bicicleta com as crianças num atrelado.

Georgina Rodríguez partilhou esta sexta-feira, dia 4 de agosto, mais um encantador vídeo que evidencia a cumplicidade que tem os filhos. A modelo mostrou-se a andar de bicicleta e, num atrelado, seguiam os filhos Mateo e Alana. "Que bonito é ser mãe", escreveu ainda Gio neste mesmo vídeo, que poderá ver na galeria. Vale lembrar que se acredita que Georgina e as crianças continuam em Portugal, embora essa informação ainda não tenha sido confirmada. Leia Também: Georgina Rodríguez goza dias de descanso ao sol Um bocadinho de gossip por dia, nem sabe o bem que lhe fazia. Subscreva a newsletter do SAPO Lifestyle. Subscrever Já subscrevi Os temas mais inspiradores e atuais! Ative as notificações do SAPO Lifestyle. Subscrever Não perca as últimas tendências! Siga o SAPO nas redes sociais. Use a #SAPOlifestyle nas suas publicações. Instagram