Andreia Silva já entrou na reta final a gravidez e, por isso, o seu bebé pode nascer a qualquer momento. Mas apesar do avançar da gestação, a ex-concorrente do programa 'Love On Top' continua a manter as suas rotinas.

Além de ainda praticar exercício físico no ginásio, Andreia vai à praia sempre que consegue. E foi precisamente numa das suas idas à praia que a futura mamã surpreendeu os seguidores com uma fotografia onde exibe a sua enorme barriguinha de grávida em biquíni.

