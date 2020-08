"Sim, é a mesma mulher do lado direito", foi com esta frase, de quem também ficou incrédula com a sua transformação, que Sandra Costa, conhecida como Sandrinha desde que participou no programa 'Casa dos Segredos', partilhou com os seus seguidores as imagens que mostram o seu rosto antes e depois de ser maquilhada.

"Quero partilhar convosco este trabalho maravilhoso da Camila Antunes, nem parece que estou com 39 semanas e quase a rebentar com mais 21 kg em cima", declarou Sandrinha ao partilhar este incrível antes e depois com os seguidores (veja a imagem na galeria).

Importa referir que a produção que pode ver nas imagens terá sido feita para uma sessão fotográfica onde a ex-'Casa dos Segredos' exibiu a sua barriguinha de grávida. Sandra Costa prepara-se para em breve ser mãe do segundo filho, um menino, que vem juntar-se à pequena Alexa.

