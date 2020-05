Este sábado, dia 30, é dia de reunião familiar para Lourenço Ortigão. A mãe do ator celebra mais uma primavera e a ocasião foi celebrada pela família mais próxima.

Ao aproveitar o tempo de qualidade com os mais queridos, o rosto da TVI resolveu registar um momento para as redes sociais com o seu afilhado e a imagem deixou os seguidores enternecidos.

"Que amores", "A mesma cor de olhos" e "Lindos", disseram os internautas na caixa de comentários.

"Afilhado adorado do tio a comemorar os anos da avó, minha mãe", legendou, aproveitando ainda para parabenizar a progenitora. "Parabéns melhor mãe do mundo", rematou.

