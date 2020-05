Lourenço Ortigão reabriu o restaurante, no Estoril, depois de ter estado fechado durante dois meses, apenas com serviço take away, por causa da pandemia da Covid-19. Um momento que o ator fez questão de destacar na sua página de Instagram.

"Dois meses de cadeiras e mesas vazias. Dois meses em que nos reiventámos totalmente, sem deixarmos de trabalhar um único dia, inovando a cada dia com ideias novas e decisões rápidas. Agradeço a toda a equipa do Villa Sabóia por conseguir manter de pé o funcionamento deste restaurante, especialmente ao meu irmão Tomás que insiste em preferir não dormir a ter de despedir alguém ou uma conta para pagar", começou por destacar na rede social.

"Foram dois meses de história, que nunca iremos esquecer, que até pode ainda não ter acabado mas que dá hoje um passo importante rumo à normalidade. Não a que vivemos antes, mas a que nos habituámos a aceitar. Estamos abertos, mais unidos do que nunca e preparados para vos receber", acrescentou, não deixando de destacar a importância de se manter as devidas medidas de segurança por causa do novo coronavírus. "Tragam só a máscara, o resto tratamos nós", rematou.

