Andreia Silva começou o dia da melhor maneira, na companhia do seu bebé - o pequeno Ken, de apenas um mês.

Pronta a dividir com os seus seguidores os momentos de ternura que marcaram a sua manhã, a ex-concorrente do programa 'Love On Top', da TVI, revelou na sua conta oficial de Instagram um amoroso vídeo onde conversa com o seu menino.

Curioso para ver as imagens? Espreite a galeria.

