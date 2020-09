Andreia Silva vive esta terça-feira, 22 de setembro, um dia particularmente especial. A ex-concorrente do programa 'Love On Top', da TVI, celebra o primeiro mês de vida do seu filho, Ken, e o seu primeiro mês como mãe.

"Um mês hoje, um mês de ti, um mês de nós os dois, um mês de muito amor e dedicação", começa por declarar a mamã babada na legenda de uma publicação onde posa com o seu menino ao colo.

Mas o desabafo de Andreia não ficou por aqui e esta quis ainda partilhar com os seus seguidores a maior dificuldade e o que mais tem gostado na experiência que é a maternidade.

Comecemos pela dificuldade: "Eu o que sinto mais dificuldade é quando dou de mamar ao Ken. Ele é muito doidinho, eu bem lhe digo para ter calma e que não vou fugir mas ele não acredita. A forma doida como ele mama faz com que entre ar e depois tem cólicas... é de partir o coração, nesses momentos o meu desejo é que todas as dores que ele tem passem para mim... vocês mães de certeza que me compreendem", conta.

E, por fim, a maior alegria de Andreia: "Agora o que mais tenho gostado, é da nossa cumplicidade, as nossas conversas com risos à mistura, a nossa ligação, saber sobretudo que ele sabe quem é a mãe", completou.

