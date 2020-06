Em fevereiro deste ano, Carolina Loureiro viajou para o Brasil para visitar o namorado, Vitor Kley, longe de imaginar que essa seria a última vez juntos em muito tempo. Deu-se a pandemia da Covid-19 e a atriz e o músico ficaram separados em continentes diferentes.

Por diversas vezes, revelaram as saudades um do outro através das redes sociais e na noite desta sexta-feira, dia 26, Carolina voltou a recordar uma memória com o seu amor.

"Quando os 7949 km se faziam... quando o mundo era tão pequeno e o atlântico tão curto. Quando as barreiras não existiam", lê-se na legenda.

