Vanessa Martins celebrou o 36.º aniversário com uma grande festa que juntou as pessoas que lhe são mais próximas.

A figura pública comemorou mais um ano de vida na passada sexta-feira, 20 de maio, e celebrou a data no dia a seguir, no sábado, 21 de maio.

No Instagram, foram várias as imagens que destacou e mostrou-se muito feliz com este momento especial.

Entre as partilhas, fez uma publicação onde reúne algumas fotografias com destaque para vários pormenores da decoração da festa e escreveu: "Não sei se já repararam mas eu adoro fazer anos! Nasci no dia 20 de maio, exatamente no mesmo dia que a minha mãe. No dia 20 passamos o dia juntas em família e no dia seguinte festejo com amigos. O tema da festa este ano era cor!!! Ai como eu amo cor na minha vida".

"A Prometo Amar-te alinhou na hora! Adorou a ideia! E sabem aquela sensação de passar inspirações e quando chega o dia está muito mais incrível? Foi o que aconteceu! Flores coloridas, pormenores nos tecidos, organização, cabine do dj, pormenores de frases!!! Quase que me apetece casar outra vez só para ter a Prometo Amar-te a fazer magia novamente! Vocês foram super incríveis!!! Deixo aqui algumas fotos! Vivam a vida!! Festejem muito", acrescentou.

Veja a publicação na íntegra:

