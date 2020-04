A filha de Michelle Money, a jovem Brielle, de 15 anos, já saiu do hospital. Informação que foi confirmada pela atriz nas redes sociais, na passada sexta-feira.

A jovem sofreu um grave acidente de skate no final de março, tendo ficado 26 dias internada numa unidade hospitalar, a lutar pela vida.

"O que a Brielle fez desde que acordou do coma é absolutamente incrível. A sua capacidade de superar a dor e a frustração de ter de reaprender a andar, a conversar, a comer, a beber, a vestir-se, a tomar banho, a escovar os dentes... é impressionante", escreveu Michelle Money na legenda de três fotografias que publicou no Instagram, imagens que marcam a saída da filha do hospital.

Na mesma publicação, a atriz contou ainda que a profissional de saúde que acompanhou a filha disse que "nunca viu uma criança a recuperar tão rápido quanto Brielle".

"Muito agradecida" pela "rápida recuperação" da filha, Michelle reconhece também que "ainda têm um longo caminho pela frente".

"Esta miúda é uma lutadora. É uma guerreira. Ela vai fazer coisas incríveis na sua vida! Obrigada do fundo do coração por todo o amor, apoio e orações. Vocês nunca vão entender o quanto isso significou para nós", acrescentou.

De seguida, a atriz explicou que a filha ainda está a perceber tudo o que aconteceu no último mês. "É muita coisa para processar, mas ela está muito grata a todos", escreveu ainda em nome da jovem.

