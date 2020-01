Já foi realizado o funeral da irmã de George Michael, Melanie Panayiotou, que foi encontrada já sem vida no dia 25 de dezembro do ano passado, precisamente três anos após a morte do artista.

Esta quinta-feira, dia 23 de janeiro, quase um mês após a sua morte, a família e os amigos mais próximos reuniram-se numa das casas que era do falecido artista, em Highgate, norte de Londres.

Convidados como Martin Kemp, a mulher, Shirli, e o filho, Roman, foram fotografados do lado de fora da residência, que foi deixada para Melanie no testamento de George.

De acordo com o MailOnline, o corpo de Melanie tinha sido sepultado no início do dia.

