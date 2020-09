Ricardo Quaresma tem vindo a ser apontado como o novo reforço do Vitória SC. Rumores que não passaram despercebidos aos olhos de Rui Unas, que fez questão de brincar com as últimas notícias.

"É oficial: afinal, não é Ricardo Quaresma que vai vestir a camisola número 10 do Vitória SC. Foi o próprio capitão André André que recebeu o novo craque do Vitória para as próximas épocas... (O André André é um Maluco Beleza! Que gajo mais boa onda, como todos aqueles com quem me tenho cruzado em Guimarães...)", escreveu na sua página de Instagram, este domingo, ao lado de duas imagens em que aparece ao lado de André André.

