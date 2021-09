O programa de Júlia Pinheiro nas tardes da SIC, 'Júlia', revelará esta quinta-feira, 30 de setembro, uma entrevista impactante e "cheia de revelações" ao futebolista Ricardo Quaresma.

A apresentadora partilhou durante a manhã um teaser da conversa onde Quaresma recorda as dificuldades financeiras pelas quais passou na infância.

"Lembro-me de uma casa em que não tinha água, luz, casa de banho... é o que me lembro", afirma o jogador.

"Há dias em que estás ali no meio e estás a ver as duas coisas ao mesmo tempo, estás a ver o que é bom e o que é mau, e tens de fazer a escolha certa, tens de perceber o que queres da vida... se queres ser traficante, por exemplo, ou se queres ter uma vida normal", diz, referindo-se à vida no bairro onde cresceu.

Nesta mesma entrevista, o prestigiado atleta nacional, que joga atualmente pelo Vitória de Guimarães, lembra ainda a doença oncológica da mãe e a morte do irmão com o mesmo problema de saúde.

