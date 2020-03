Tal como várias celebridades internacionais, Alicia Keys está a tentar animar os milhões de fãs durante esta fase de isolamento social para evitar a propagação da pandemia da Covid-19. Como tal, quis estar mais próxima dos seus admiradores e mostrou-se disponível para conversar com os mesmos.

Na sua página oficial de Twitter, deixou um número de telefone para que os internautas pudessem entrar em contacto consigo.

"Quero encontrar formas de continuar a comunicar com vocês. Adoro-vos a todos. Irei enviar mensagens de voz e, talvez, cantar-vos qualquer coisa", escreveu.

Vale referir que por causa do surto do coronavírus, a artista viu-se obrigada a adiar a digressão de apresentação do seu livro, 'More Myself: A Journey', que iria começar a 31 de março.

