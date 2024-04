Além de ter recordado o fim do casamento com Nuno Markl, mais precisamente o momento em que terminaram a relação, Ana Galvão também fez uma partilha sobre o dia em que soube que o pai do filho estava noutra relação.

"Há relações que eu acho que acabam muito depois de tu te separares fisicamente, e só te separas mesmo quando um dos dois tem outra pessoa. É como se houvesse um apego que não acaba e uma expectativa. Aconteceu-me isso. Houve uma separação física, decidida, mas a separação mesmo tenho a certeza que foi quando um e outro tivemos outras pessoas", disse Ana Galvão no 'Temos de Falar', da SIC Mulher.

"É como se houvesse uma porta aberta. [...] Fiquei muito incomodada [quando ele começou a namorar com outra pessoa]. Fiquei tão incomodada que no dia em que soube que o Nuno estava interessado noutra pessoa - e foi ele mais depressa do que eu -, passei um dia inteiro a chorar em casa", contou.

"Por isso é que não sei se o fim é sempre igual ou depende com quem estás", comentou ainda. Veja aqui.

De recordar que Ana Galvão e Nuno Markl têm um filho em comum, o jovem Pedro.

