Depois de Nuno Markl ter assinalado na sua página de Instagram o 15.º aniversário do filho, na sexta-feira, dia 7 de junho, foi a vez da mãe, Ana Galvão, também celebrar a data publicamente.

Inicialmente, Ana Galvão publicou um vídeo onde fala do crescimento de Pedro, que é agora um adolescente.

"O meu pequenino faz 15 anos - que já não é nada pequenino é um rapaz com uma voz [grossa]. Ontem estava a ver no telefone vídeos de quando ele era mesmo pequenino, tinha uns 4 ou 5 anos - com aquela voz pequenina a cantar muito mimoso. Essa pessoa já não existe, por outro lado, é uma grande alegria vê-los crescidos e que está tudo bem", começou por dizer.

"Há uma série de medos que se tem com filhos pequeninos. 'Vai acontecer isto...' é um medo constante. Grande parte desses medos, quando crescem, passam. [...] Sei que vem aí outras questões, ele agora é adolescente e traz todo o seu pack de manias de adolescente. Já não se pode abraçar e não sei o quê. Mas estou a adorar vê-lo com esta idade", acrescentou.

Por fim, Ana Galvão deixou uma pergunta a outros pais e mães de filhos adolescentes: "Que outras preocupações é que vêm nestas idades que eu ainda não sei?".

Mas não ficou por aqui e publicou um outro vídeo nas stories da sua página de Instagram com o "top de cinco coisas que acontecem quando se partilha a casa com um adolescente". Veja na galeria.

