Já sabe quem é hoje o convidado? Nasceu em julho de 1973, em Lisboa, e foi nos anos 90 que se estreou na representação. No entanto, Quimbé conquistou a fama ao integrar o elenco da série de sucesso 'Inspetor Max', da TVI, no papel do inspetor António.

São muitos os projetos na ficção nacional que soma no seu currículo, entre eles fez parte de 'Floribella', 'Uma Aventura', 'Morangos com Açúcar', 'Feitiço de Amor' ou 'Terra Brava'.

O artista também já conta com um longo caminho no mundo das dobragens, destacando-se, entre muitos trabalhos, a participação em 'Dragon Ball' - onde deu voz a personagens como Buu Buu, Hit ou Popo.

Mas não fica por aqui, pois também tem marcado presença no mundo da música com um projeto que criou com Rubim Fonseca. Ambos atuam como Dj e MC, são os 'P*ta da Loucura - Music Project'.

O prato favorito na infância (e quem o preparava) e a comida que não gostava e que agora gosta?

Detestava cacau e hoje em dia adoro. O meu pai estava sempre a beber leite com cacau e aquilo fazia-me muita confusão. Mas hoje adoro.

Quem era a pessoa que mais admirava?

Era o meu avô.

Quais as melhores férias quando era pequenino?

No Algarve, Albufeira, porque foi aí que fui concebido, foi aí que aprendi a andar, onde fiz uma data de coisas...

A que dia voltava na infância? E porquê?

Ao dia em que parti os meus dentes da frente, estupidamente. Depois foi uma tortura até hoje em dia. Se calhar voltava aí só para evitar partir os dentes (risos).

Complete a frase: Se voltasse à minha infância, nunca… iria partir os dentes, se pudesse (risos).

