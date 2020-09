Manuel Luís Goucha recebeu esta segunda-feira no programa 'Você Na TV', da TVI, a concorrente que este domingo foi expulsa pelos portugueses do programa 'Big Brother - A Revolução'.

No programa da manhã, e já ao lado do marido, a ex-concorrente do reality show fez um balanço da experiência: "Gostei muito da última edição... mas quando entrei neste 'Big Brother' senti-me um extraterrestre lá dentro", começa por referir.

"São pessoas muito diferentes de mim, mas foi uma experiência muito enriquecedora", justifica. "Foi uma experiência muito diferente, lidei com pessoas com um tipo de personalidade com o qual não lido cá fora", continuou Diana, que no decorrer da conversa revelou ainda que precisaria de pensar muito bem antes de voltar a embarcar numa aventura como esta.

