William e Kate Middleton estão a aproveitar os dias que lhe restam de férias. Os príncipes de Gales, ambos com 41 anos, têm estado longe dos olhares do público, uma vez que têm aproveitado as férias com os filhos, o príncipe George, de 10 anos, a princesa Charlotte, de oito, e o príncipe Louis, de cinco.

Contudo, esta é uma realidade que acabará em breve.

Esta quarta-feira, 6 de setembro, os filhos do casal regressam à escola para mais um ano escolar, pelo que se espera que o casal volte igualmente para os seus compromissos.

Conforme destaca a imprensa internacional, os príncipes deverão surgir pouco tempo depois do primeiro dia de aulas das crianças.

Vale notar que um dos grandes objetivos de William e Kate tem sido proporcionar o máximo de normalidade aos filhos. "As crianças parecem realmente felizes. Muito disso deve-se à normalidade que a Kate traz - e foi assim que ela cresceu. O William adora", notou uma fonte à revista People.

Note-se que nos dias 18 e 19 deste mês, William estará em Nova Iorque para uma edição do evento Earthshot Prize Innovation Summit.

