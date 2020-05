Sofia Ribeiro nunca escondeu que ser mãe e construir uma família é um dos seus maiores desejos. Desejo que viu adiado pelas circunstâncias da vida, primeiro o cancro de mama que lhe foi diagnosticado e mais tarde, algo que persiste até hoje, devido à medicação a que está ainda sujeita no pós-doença.

"Quando me disseram que estava doente e que havia a possibilidade eu não poder ter filhos foi das coisas que mais me deitou abaixo, que mais me marcou", lembra Sofia ao falar sobre este seu desejo em entrevista ao programa 'A Tarde é Sua'.

O avançar dos anos fez, contudo, a atriz encarar a vida de forma diferente. "Já vivi mais angustiada", garante, explicando que aprendeu com o tempo a aceitar o melhor que a vida tem para lhe dar e a esperar, com tranquilidade, que este e outros desejos se concretizem.

"Vai ser o que tiver de ser. Eu vou ser mãe se eu tive de ser, se eu não tiver de ser mãe eu vou ser mãe de outra forma", explica, confessando que com as suas sobrinhas e até com os filhos dos amigos consegue "acalmar" esta sua vontade.

