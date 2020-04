A jornalista Rita Rodrigues, da TVI, foi convidada de Manuel Luís Goucha, esta sexta-feira, no programa 'Você na TV', para conversar sobre os tempos difíceis que o país e o resto do mundo enfrentam devido à pandemia da Covid-19.

A pivot cumpriu duas semanas de quarentena em casa, na companhia da família, e confessou que só quando voltou ao trabalho, no passado sábado, é que sentiu as duras consequências da atual situação.

"Senti-me apavorada. Foi o meu primeiro choque com a realidade depois de 15 dias no conforto da minha casa. Não desinfectava as mãos porque estava em casa", contou.

E acrescentou: "Quando cheguei à TVI senti que isto era Chernobyl. No domingo repetiu-se. Só na segunda, terça-feira é que começou a aligeirar".

Com isto, Manuel Luís Goucha acabou por relatar um episódio que se passou esta quinta-feira e no qual confessou ter-se exaltado. "Quando chego aqui [aos estúdios] desinfecto a bancada, o telemóvel, até o auricular. Ontem aproximaram-se de mim, tocaram-me na mão e gritei", rematou.

