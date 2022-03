Hailey Bieber deu entrada nas urgências do hospital de Palm Springs, Califórnia, com efeitos causados por um pequeno coágulo de sangue que desenvolveu no cérebro. Entretanto, a mulher de Justin Bieber já se encontra em casa a descansar.

No entanto, em conversa com a People, uma fonte contou que Justin Bieber ficou, "provavelmente, mais traumatizado" com toda a situação do que a modelo, de 25 anos.

"Quando aconteceu, ficou em pânico. O Justin estava a chorar", partilhou a fonte. "O Justin mandou uma mensagem a todos os que conhecia e pediu que orassem por ela, e ele nunca saiu de perto dela. Esteve sempre ao lado dela", acrescentou.

"Ele dizia que não podia perdê-la. Custasse o que custasse, ele queria o melhor tratamento disponível. Ele teria feito qualquer coisa para ajudá-la", continuou, referindo que este episódio levou o casal a "concentrar-se no que realmente importa".

Segundo outra notícia da People, uma fonte contou também que o artista está a ter algumas dificuldades em lidar com toda a situação. "A Hailey não quer preocupar ninguém, mas foi uma situação assustadora para os dois. O Justin ainda está muito preocupado. Ele mal consegue dormir. Fica acordado a olhar para ela enquanto ela descansa", disse.

