Foi através de uma publicação que fez na sua página de Instagram que João Reis se pronunciou, de novo, sobre a guerra na Ucrânia.

Com o país a ser invadido pela Rússia há 22 dias, o ator destacou: "Como se já não bastasse a brutalidade do que vamos vendo e ouvindo todos os dias, Putin parece cada vez mais empenhado em tentar elevar ao cume o epíteto da banalidade do mal".

"Sabemos de há muito tempo que há criaturas - chamemos-lhe assim - que estão acima de todas as definições e explicações filosóficas ou antropológicas ou de natureza da saúde mental", acrescentou, falando de seguida do ataque ao teatro em Mariupol, onde centenas de civis estavam abrigados dos bombardeamentos. Uma mensagem em que se mostra contra o presidente russo, Vladimir Putin.

"O que aconteceu em Mariupol, onde cerca de 1000 a 1200 pessoas se abrigavam num teatro para fugir ao fogo inimigo, este bombardeamento insano e cobarde, cheira tanto a segregação e a extermínio que teremos sempre de acrescentar mais uns pontos à infindável cabeça de Putin quando quisermos falar de terror, e sim, Putin é um criminoso de guerra, com os amigos chineses a assobiarem para o lado (as always), e o (in)amigo americano a fazer de conta que nunca andou a chafurdar neste sangue", disse.

"Sabendo que este cenário se repete ciclicamente pelo mundo inteiro e que os protagonistas são quase sempre os mesmos, teremos de ser nós a reescrever este argumento de merda", completou.

Leia Também: Arnold Schwarzenegger pede a Vladimir Putin para "parar com a guerra"