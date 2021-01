Alice Alves fez esta segunda-feira a primeira emissão em direto do 'Extra do Big Brother' depois de ser anunciada como a substituta de Iva Domingues. Uma estreia que não tardou em receber o feedback do público.

Pelas redes sociais, vários espectadores correram à caixa de comentários da publicação que assinalou a estreia para apelar ao regresso de Marta Cardoso.

A ex-comentadora despediu-se dos reality shows no final de 2020, quando terminou o 'Big Brother - A Revolução', e deixou claro que não pretende regressar. O que é lamentável aos olhos do público.

"Marta Cardoso foi embora. Instalado o caos. Poucos são os que conseguem enxergar para além do óbvio", criticou um internauta. "Tragam a Marta Cardoso de volta", apelou um outro.

