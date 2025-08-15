Jessica Athayde não conseguiu ficar indiferente à tragédia que se continua a viver em Portugal, dado os incêndios de grandes dimensões que continuam a deflagrar, sobretudo nas regiões de Arganil (Coimbra) e de Sátão (Viseu).

Posto isto, a atriz - que conta com mais de 1 milhão de seguidores na sua página de Instagram - disponibilizou-se para promover marcas de materiais de construção que ajudem na reconstrução das casas consumidas ou destruídas parcialmente pelas chamas.

Numa imagem pode ler-se o seguinte: "Deixo aqui a minha disponibilidade de fazer conteúdos para marcas de construção, marcas de coisas de casa, eletrodomésticos, o que for necessário para ajudar na reconstrução de todas as casas que precisarem de trabalho depois desta catástrofe".

Posteriormente, na legenda da partilha, acrescenta: "Não sei bem qual é o caminho certo para ajudar nesta tragédia que, infelizmente, acontece todos os anos.

Sinto-me frustrada e zangada com o sistema. A única coisa que sinto estar ao meu alcance para além de ajudar financeiramente e com partilhas de gofounds — é usar a exposição que tenho para apoiar na reconstrução: das casas, dos bens, de tudo o que for necessário.

Sei que muitas marcas precisam de justificar as saídas de materiais e aqui posso ser útil: farei todas as pubs solidárias que forem precisas para que a ajuda chegue a quem mais precisa. E tenho muito orgulho dos nossos bombeiros".

Nuno Markl conseguiu mais de 75 mil euros para reconstrução de casa

Nuno Markl tem sido uma das vozes mais ativas entre as figuras públicas no que diz ao apoio das pessoas que se viram afetadas pelos incêndios. Uma delas foi o Sr. Luís, de Trancoso, cuja casa foi completamente consumida pelas chamas.

O comediante e radialista da rádio Comercial divulgou uma campanha de angariação de fundos para a reconstrução da casa que ultrapassou os 75 mil euros, como o comunicador partilhou na rede social mais tarde.

"75,583 euros. Repito por extenso: setenta e cinco mil, quinhentos e oitenta e três euros. Em poucas horas, a vossa imparável ajuda resolveu a vida do Sr. Luís, cuja casa e todos os bens foram destruídos no incêndio de Fornos de Algodres. Obrigado por alinharem nesta operação. Isto é a verdadeira utilidade desta rede e a razão pela qual, apesar de todo o ódio, de toda a toxicidade que o define, o Instagram ainda vale a pena. Basta retorcê-lo na direção do bem".