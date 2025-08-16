Numa altura em que os fogos continuam a deflagrar em diversas zonas do país, todas as ajudas no combate às chamas são bem-vindas. Na sua página de Instagram, Nuno Markl destacou o gesto de uma equipa de um restaurante indiano, em Oliveira do Hospital, que se tem mostrado incansável no apoio aos bombeiros - no terreno e não só.
"A equipa de um restaurante indiano de Oliveira do Hospital no combate do fogo, a oferecer refeições aos bombeiros e a ajudar a comunidade. Lição de humanidade numa altura de preconceito. Merecem todos os seguidores", destacou na rede social.
Neste sentido, o comediante e radialista da Comercial destacou um vídeo que mostra os empregados do restaurante em questão no terreno, enquanto ajudam a apagar as chamas.
Numa outra publicação, o restaurante informa que os elementos dos bombeiros, GNR e equipas de proteção civil, assim como pessoas que tenham perdido os seus bens por causas dos incêndios, terão direito a refeições grátis no restaurante.
Jessica Athayde ofereceu-se para ajudar
Esta sexta-feira, dia 15 de agosto, Jessica Athayde disponibilizou-se para promover marcas de materiais de construção que ajudem na reconstrução das casas consumidas ou destruídas parcialmente pelas chamas.
"Sei que muitas marcas precisam de justificar as saídas de materiais e aqui posso ser útil: farei todas as pubs solidárias que forem precisas para que a ajuda chegue a quem mais precisa. E tenho muito orgulho dos nossos bombeiros", realçou na sua página de Instagram.
O exemplo, entretanto, foi seguido por António Raminhos.
Mais de 3.300 operacionais continua a combater as chamas em Portugal
Os fogos estão longe de dar tréguas. Conforme informa a agência Lusa mais de 3.300 operacionais combatiam às 08h30 de hoje, dia 16 de agosto, os sete principais incêndios no continente, com os de Arganil (Coimbra) e Sátão (Viseu) a concentrarem o maior número de meios, segundo a Proteção Civil.
O estado de prontidão especial do Dispositivo Especial de Combate a Incêndios Rurais (DECIR) mantém-se desde 11 de agosto no nível máximo de quatro, e encontram-se ativados os planos distritais de Emergência e Proteção Civil de Viseu e Coimbra, e os planos municipais de Trancoso, Oliveira do Hospital, Arganil, Aguiar da Beira, Sátão, Sernancelhe, Seia, Pampilhosa da Serra, Tábua e Góis.
A ANEPC, perante a declaração de situação de alerta em vigor, salientou para a proibição do acesso e circulação nos espaços florestais, de realização de queimadas e queimas e a suspensão das autorizações que tenham sido emitidas, de trabalhos nos espaços florestais com recurso a qualquer tipo de maquinaria, e de trabalhos nos demais espaços rurais, bem como da utilização de fogo de artifício ou outros artefactos pirotécnicos.
