Numa altura em que os fogos continuam a deflagrar em diversas zonas do país, todas as ajudas no combate às chamas são bem-vindas. Na sua página de Instagram, Nuno Markl destacou o gesto de uma equipa de um restaurante indiano, em Oliveira do Hospital, que se tem mostrado incansável no apoio aos bombeiros - no terreno e não só.

"A equipa de um restaurante indiano de Oliveira do Hospital no combate do fogo, a oferecer refeições aos bombeiros e a ajudar a comunidade. Lição de humanidade numa altura de preconceito. Merecem todos os seguidores", destacou na rede social.

Neste sentido, o comediante e radialista da Comercial destacou um vídeo que mostra os empregados do restaurante em questão no terreno, enquanto ajudam a apagar as chamas.

Numa outra publicação, o restaurante informa que os elementos dos bombeiros, GNR e equipas de proteção civil, assim como pessoas que tenham perdido os seus bens por causas dos incêndios, terão direito a refeições grátis no restaurante.

Jessica Athayde ofereceu-se para ajudar

Esta sexta-feira, dia 15 de agosto, Jessica Athayde disponibilizou-se para promover marcas de materiais de construção que ajudem na reconstrução das casas consumidas ou destruídas parcialmente pelas chamas.

"Sei que muitas marcas precisam de justificar as saídas de materiais e aqui posso ser útil: farei todas as pubs solidárias que forem precisas para que a ajuda chegue a quem mais precisa. E tenho muito orgulho dos nossos bombeiros", realçou na sua página de Instagram.