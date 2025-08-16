São várias as figuras públicas que se têm vindo a manifestar sobre os incêndios que continuam a deflagrar em Portugal e cujas consequências têm sido devastadoras. Não ficando indiferente à situação de tragédia que se vive, Fátima Lopes fez uma partilha nas redes sociais, lamentando que esta seja uma realidade contra a qual é difícil lutar, uma vez que há vários interesses económicos envolvidos.

"Gostava de dizer que acredito. Gostava de dizer que tenho esperança de que quem tem a responsabilidade de proteger as nossas florestas e zonas rurais está preparado para o fazer com maior competência e mais meios. Mas sei que não é verdade", começa por realçar.

"Gostava de acreditar que ninguém aproveita o rasto de destruição que os incêndios deixam para explorar interesses próprios. Mas, infelizmente, também não é verdade", argumenta.

"E gostava, acima de tudo, de acreditar que todos se preocupam genuinamente com a vida dos outros, com o esforço de quem passa uma vida inteira a construir o pouco que tem. Mas isso parece, cada vez mais, uma utopia", lamenta.

"Há muita gente a lutar todos os dias. Homens e mulheres que arriscam tudo, com toda a coragem. Que fazem o impossível. Mas essa gente precisa de mais: mais apoio, mais respeito, mais condições", alerta.

"É insuportável ver as pessoas viverem ano após ano este sofrimento. Olharem para o verão como quem olha para uma espada suspensa sobre a cabeça. Nunca saberem se vão perder alguém, uma casa, animais, uma vida inteira de trabalho… não dá para viver assim. Eu só queria poder abraçar cada uma dessas pessoas, e os bombeiros que todos os dias dão tudo de si, e pedir-lhes, mesmo sem esperança, que não desistam. Deles. De nós. Do país", terminou.

Nuno Markl elogia equipa de restaurante indiano que tem ajudado no combate aos fogos

Nuno Markl tem sido uma das vozes mais ativas entre os famosos no que diz respeito aos incêndios. Hoje, dia 16 de agosto, o comediante destacou o exemplo de uma equipa de um restaurante indiano, que para além de ter ajudado na luta contra os incêndios no terreno, disse que ofereceria refeições às equipas que tem batalhado contra os fogos e vítimas.