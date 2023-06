Júlia Belard vive uma fase única na sua vida pessoal. A atriz, de 34 anos, foi mãe pela segunda vez recentemente e, por isso, os seus dias têm sido dedicados não só ao bebé, como ao irmão mais velho, Matias, fruto do seu relacionamento com Francisco Sérvulo Correia.

Depois de explicar o motivo pelo qual ainda não tinha revelado o nome do filho bebé, a artista usou a sua página de Instagram para responder às críticas de um internauta.

"Acho que é muito mais engraçado fazer um vídeo com piada a anunciar o nome, que fica como recordação para mim, para a família e para os amigos. Infelizmente, para isso é preciso tempo, sim. E a minha realidade é esta: estar com o meu bebé", afirma, quando questionada sobre o motivo pelo qual simplesmente não escreve o nome do menino numa publicação.

"Não tenho o tempo que gostaria para me dedicar aos vídeos de Instagram porque tenho dois filhos, um deles bebé, que como qualquer mãe perceberá ocupa muito tempo e ainda bem. É com eles que quero preencher o meu tempo. Por isso terei a oportunidade de fazer o vídeo quando assim o sentir", esclarece.



O facto de fazer campanhas publicitárias com os filhos também foi motivo de reflexão. "Em relação às críticas à publicidade, acho que já devíamos 'saber melhor'. Ainda bem que hoje em dia podemos saber quais os melhores produtos ou que mais se adequam às nossas necessidades de uma maneira muito mais verdadeira e divertida 'seguindo' pessoas de quem gostamos. Ainda bem que quem o faz tem a oportunidade de ganhar a vida. Todos precisamos", defende.

"As partilhas que faço dos meus filhos faço-as da maneira mais espontânea possível, como devem imaginar, com todo o amor que o coração de uma mãe tem e como se fosse a minha página privada (que não tenho, porque uso esta como se fosse)", completa.



