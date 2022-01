Esta quinta-feira foi anunciado aquele que será o convidado do programa 'Conta-me' do próximo sábado, dia 22. Maria Cerqueira Gomes vai conduzir a conversa com uma figura ímpar durante a pandemia: o virologista Pedro Simas.

"Durante meses os portugueses ouviram e confiaram nas suas palavras. Agora, Pedro Simas vem revelar o homem atrás do virologista numa conversa profunda, intimista e emocionante", promete a TVI numa publicação nas redes sociais.

Desde março de 2020, quando a pandemia da Covid-19 chegou a Portugal, que Pedro Simas é uma presença assídua nos noticiários e programas televisivos, onde tem esclarecido questões relacionadas com o vírus.

Leia Também: Ana Bola: "Quando ela se foi embora não imaginas o que eu sofri"