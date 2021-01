Kanye West estará a reescrever o décimo álbum de estúdio, como adiantam os meios de comunicação internacionais.

O rapper, de 43 anos, estará a ajustar as letras para fazer referência ao alegado divórcio. De destacar que nos últimos tempos têm sido muitas as notícias que falam do fim do casamento do artista com Kim Kardashian.

"O novo álbum de Kanye será sobre o fim da relação com Kim", disse uma fonte. "Ele já está a escrever há meses", acrescentou ao The Sun, referindo também que Kim pediu ao rapper para respeitar a família nas suas músicas.

