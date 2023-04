Em semana de rescaldo da grande estreia de 'Os Traidores', a convidada do 'Alta Definição' só podia ser Daniela Ruah.

A atriz portuguesa, que nos últimos anos brilhou na série 'NCIS: Investigação Criminal', foi muito elogiada pela condução do novo programa da SIC e no próximo sábado haverá oportunidade para conhecer melhor a sua história de vida.

Daniel Oliveira, no Instagram, publicou a habitual promoção do programa e, com uma fotografia de ambos, escreveu o seguinte: "Olha quem cá está outra vez! Quase 14 anos depois desde a primeira vez, Daniela Ruah em 'Alta Definição'. Este sábado depois do 'Primeiro Jornal', na SIC".

