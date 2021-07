Bárbara Guimarães continua à frente do programa 'Júlia', uma vez que a apresentadora Júlia Pinheiro mantém-se em isolamento por ter estado em contacto com a filha, que testou recentemente positivo à Covid-19.

E esta segunda-feira, 12 de julho, Bárbara foi quem deixou uma mensagem de homenagem a Constança Braddell, a jovem que sofria de fibrose quística e que esteve no programa há dois meses.

"Começamos o programa de hoje com uma notícia muito triste. Constança Braddell, jovem que sofria de fibrose quística e que emocionou o país, não resistiu à doença e partiu ontem aos 24 anos. Este desfecho tão injusto deixa-nos a todos consternados. Há apenas dois meses, Constança esteve aqui no programa com a Júlia Pinheiro e o seu testemunho de força, esperança, foi inspirador. Numa homenagem simbólica ao espírito lutador e positivo de Constança, vamos recordar algumas passagens da conversa", começou por dizer logo ao início da emissão.

Depois de terem sido recordados alguns excertos da conversa de Constança com Júlia Pinheiro, Bárbara Guimarães acrescentou: "Constança partiu cedo demais, mas deixa um importante legado, o seu apelo corajoso e tocante foi decisivo para que outras pessoas, que sofrem de fibrose quística em Portugal, tenham acesso a um medicamento que pode salvar vidas. Mas não só. Constança Braddel será sempre uma fonte de inspiração. O meu amor à vida e a força com que lutou até ao fim para vencer a doença nunca serão esquecidos. À família e amigos, quero deixar aqui os nossos sentido pêsames e um forte abraço".

