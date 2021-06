O programa de José Pedro Vasconcelos está e volta à RTP1. A nova temporada de 'Depois, Vai-se a Ver e Nada' estreia no dia 25 de junho e conta com "uma novidade".

"Novos programas, novos convidados e uma novidade: Depois, Vai-se a Ver e Nada vai sair de estúdio. Um talk-show 100% desconfinado", promete a estação pública num comunicado enviado à imprensa.

"José Pedro Vasconcelos recebe um grande convidado por programa, nomes da política ao teatro, da música ao futebol, para conversar sem pressa e com muitos risos à mistura, numa versão take away do seu programa gravada em salas de espetáculos de norte a sul do país. Ou então, depois vai-se a ver e nada", pode ainda ler-se na referida nota.

José Pedro Vasconcelos regressa ao pequeno ecrã nas noites sexta-feira, depois de "um ano em confinamento".

"Como me sinto? Farto de estar em casa, vamos a isso! De mangas arregaçadas e convictos de que uma boa conversa basta, vêm aí grandes noites, ou Depois Vai-se a Ver e Nada", reage o apresentador ao comentar a novidade.

