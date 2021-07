Cristina Ferreira faz o último 'Cristina ComVida' antes de dar início a uma pausa no formato.

"A casa fecha 15 dias para férias", anuncia a apresentadora, confirmando desta forma que o seu programa das tardes da TVI não fará parte da grelha do canal nas duas primeiras semanas de agosto.

Devido à ausência do formato, os diários de 'O Amor Acontece' passam a ir para o ar entre as 18h00 e as 20h00.

Leia Também: Cristina Ferreira orgulhosa com chuva de elogios a Fanny Rodrigues