O fim do programa de Conan O'Brien na TBS já tem data marcada. O comunicador ir-se-á afastar oficialmente no dia 24 de junho, que calha a uma quinta-feira.

Os últimos episódios irão contar com a presença de uma série de convidados especiais, bem como com uma retrospetiva dos últimos 11 anos de 'Conan'.

Com o final deste projeto, O'Brien informou que passará para a HBO Max, onde apresentará conteúdos renovados e diferentes do já que fez até então.

"Uma vez, um monge budista muito velho disse-me que para agarrar alguma coisa tens primeiro de pousá-la. Vou ser honesto com vocês, ele estava bêbado até à morte e continuo a achar que consigo agarrar duas coisas se usar as duas mãos. Ele irritou-se, tentou bater-me, por isso terminei a conversa e aceitei o conselho dele", afirmou o comunicador no tom humorístico que o caracteriza.

Conan agradeceu ainda a toda a equipa da TBS por lhe ter dado uma casa quando "ele mais precisou".

Note-se que O’Brien começou a sua carreira nos late-night em 1993 na NBC, onde ficou até 2009. Em 2010 estreou 'Conan' na TBS.

