Este domingo, a TVI teve motivos para celebrar no que diz respeito ao disputado horário da noite. O programa 'Big Brother - Duplo Impacto' liderou as audiências e venceu 'A Máscara', da SIC. Porém, no horário da tarde foi a estação de Paço de Arcos a festejar.

"O programa 'Domingão' de ontem, com 10.5% de audiência média e 19.5% de share, foi o mais visto de sempre desde a estreia a 21 junho 2020, com 1 milhão de espectadores a acompanhar o programa durante toda a tarde", anuncia a SIC nas suas redes sociais.

Desta forma, a SIC deixou para trás a grande aposta da TVI para as tardes de domingo: o 'Somos Portugal'.

João Baião, um dos apresentadores de 'Domingão', quis também assinalar o feito nas suas redes sociais. "Muito obrigado queridos companheiros", escreveu o rosto da SIC na legenda de uma foto onde surge junto dos restantes apresentadores do formato: Luciana Abreu, Emanuel, Raquel Tavares, Débora Monteiro e João Paulo Sousa.

