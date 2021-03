Mais um projeto que João Manzarra vê chegar ao fim. Na sua conta de Instagram, o apresentador escreveu uma mensagem de despedida da sua companheira televisiva até então, Cláudia Vieira.

"A alegria que a Cláudia Vieira traz com ela é de uma autenticidade contagiante. Ela tem a incrível capacidade natural de tornar o dia melhor a qualquer ser humano (ou animal) que se cruze com ela. Sem exceção", começa por escrever.

"Ao longo destes anos de vida partilhada tenho testemunhado isso mesmo, uma energia infinita no cuidado com o outro, seja através de um sorriso, de uma palavra ou de um abraço", continua.

"Esta consistência na forma de estar a par de uma popularidade enorme num meio onde há tanta pressão e muitas vezes maldade é uma raridade preciosa. O que me parece ser inato na Cláudia é meta para mim. Foi realmente muito bom passar estes últimos sábados ao lado desta alegria generosa com forma de mulher bonita. A Cláudia é um gostar seguro. Despeço-me com um beijo em inglês. Kiss", completou.

O programa das tardes de sábado da SIC - 'Regresso ao Futuro', deverá assim ser em breve substituído por outro. Resta esperar para ver qual será a escolha de Daniel Oliveira.

