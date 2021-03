Chegou ao final um dos maiores desafios profissionais de João Manzarra, nomeadamente, o programa 'A Máscara'. O comunicador revelou que este foi um dos programas que mais gostou de apresentar, revelando os motivos:

"-A cumplicidade e amizade com os meus companheiros investigadores responsáveis pelo espaço de confiança para avançar com os momentos e as palavras mais inusitadas.

-O surrealismo de ter pessoas que provavelmente conheço a dar vida a máscaras incríveis durante semanas seguidas e não fazer ideia quem são.

-O amparo e a amizade de toda a equipa da @fremantlept.

-Ter sido atirado todas as semanas para dentro de fatos de arrojo ilimitado.

-Receber todas as semanas os guiões do super amigo criativo @luisfdesousa

-A brincadeira constante que é algo que levo muito a sério.

-A confiança e carinho de quem faz a @sicoficial".

Por fim, agradeceu a todas as pessoas que o acompanharam e ao Lobo, que surpreendeu tudo e todos ao revelar que se tratava de Pedro Granger.

