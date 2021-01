Devido às eleições presidenciais, a SIC decidiu adiar o programa 'A Máscara'. Uma anúncio que foi feito na página de Instagram do canal.

"Em virtude do prolongamento da noite eleitoral, cujos resultados e reações são da maior relevância para o país, o programa 'A MÁSCARA' previsto para esta noite, será emitido no próximo fim de semana. Já a seguir, temos César Mourão, num 'Terra Nossa Especial Marcelo Rebelo de Sousa', seguido da entrevista de vida concedida pelo Presidente reeleito, no Palácio de Belém, ao Alta Definição! Obrigado pela compreensão e por estar com a SIC", pode ler-se na publicação feita na noite de domingo.

O programa 'Isto É Gozar Com Quem Trabalha' também vai para o ar "esta segunda-feira à noite". "Ricardo Araújo Pereira leva-lhe mais um 'Isto é Gozar com Quem Trabalha - 3° Dose Especial Eleições!' A não perder", destacou ainda o canal na mesma rede social.

Recorde-se que na TVI os planos para a gala do 'Big Brother' foram mantidos, levando a que o programa começasse muito depois da hora habitual. Decisão que não foi bem vista por muitos telespectadores.

