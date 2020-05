É impossível esquecer o vídeo da telescola portuguesa que na semana passada se tornou viral na Internet e chegou mesmo a ser partilhado por Ellen DeGeneres. Com tamanho sucesso do 'rap' usado pelas professoras para ensinarem inglês de forma original, as autoras do feito foram convidadas por Filomena Cautela para esta quinta-feira marcarem presença no '5 Para a Meia Noite', da RTP.

"Este vídeo teve mais de cinco milhões de visualizações numa conta de Instagram internacional e foi partilhado pelo programa da Ellen DeGeneres. As estrelas do momento são duas professoras, a professora Helena e a professora Luísa e isso é tão improvável quanto espectacular", começou por escrever Cautela nas suas redes sociais, onde partilhou o tão famoso vídeo para anunciar que as professoras são hoje suas convidadas.

Entre a lista de convidados estão ainda Nani, "à pala do Paulo Baptista", Albano Jerónimo e Catarina Martins.

